На тематической экскурсии по выставке «При чём тут космос» можно будет узнать о природе времени и способах его отсчёта, о том, какое влияние оказала астрономия на формирование летоисчисления, а также о таинственной Луне и о её роли в мировой истории. Ещё вчера космос казался недоступным, пугающим, далёким. Сегодня всё иначе — мы уже живём в будущем. Каждый день, не задумываясь, мы используем космические технологии, когда общаемся с друзьями и родными по спутниковой связи, узнаём прогноз погоды, который получаем благодаря метеоспутникам, или пользуемся навигатором. Космос ближе, чем кажется — об этом пойдёт речь на выставке Музея криптографии. Почти в любой деятельности — от сельского хозяйства до автомобильной промышленности — человечество ежедневно использует космические технологии. Немало предметов повседневного обихода вошло в нашу жизнь благодаря развитию космической сферы: смартфоны, подушки с эффектом памяти и даже кроссовки! Экспозиция разделена на несколько тематических зон: «Спутники на орбите», «Связь», «Навигация», «Дистанционное зондирование Земли», «Будущее». Отдельное пространство посвящено искусству, вдохновлённому космосом. Продолжительность 40–60 минут.