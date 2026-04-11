Космоночь
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
12 апреля будет 65 лет с первого запуска человека в космос. В честь праздника в РанДоме каждый год проходили тематические киноночи. А в этот раз будет прямо фест. 20:30 — «Игра в космос» Лекция Алискендера Инкова о людях из игровой индустрии, связанных с аэрокосмической отраслью. 22:30 — «Животные в космосе» Презентация Алисы «Энишки». После полуночи, когда метро закроется, и часть людей убежит, участники: — поиграют в космический «Бункер», разработанный Женей Каймаковой; — послушают советвейвоский плейлист, составленный Ваней Лапиковым; — посмотрят «Марсианина» Ридли Скотта и «Прибытие» Денни Вильнёва. А ещё будут просто болтать, кушать пиццу, обсуждать Артемиду II, делиться эмоциями и надеждами о покорении космоса. Предложения занятий на космоночь принимаются: https://t.me/a_quilam Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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