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Космонавтов нет

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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от 1499₽ до 5999₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Трио из Пензы едут в Москву. Живой звук, уникальный микс из хип-хопа, гипер-попа и поп-рока — идеальный рецепт для тех, кто соскучился по концертам группы. Не забываем также про проверенные временем хиты и старые-добрые душевные песни под гитару.

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