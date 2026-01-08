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Трио из Пензы едут в Москву. Живой звук, уникальный микс из хип-хопа, гипер-попа и поп-рока — идеальный рецепт для тех, кто соскучился по концертам группы. Не забываем также про проверенные временем хиты и старые-добрые душевные песни под гитару.
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