Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Керамический мастер-класс при свечах по созданию украшений в расслабленной атмосфере творчества. Можно слепить и расписать три украшения на выбор (серьги, колечко, кулон), а также насладиться просмотром трогательного мультфильма. Особые навыки для лепки не требуются. Продолжительность: 2,5- 3 часа.
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