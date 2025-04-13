Керамический мастер-класс при свечах по созданию украшений в расслабленной атмосфере творчества. Можно слепить и расписать три украшения на выбор (серьги, колечко, кулон), а также насладиться просмотром трогательного мультфильма. Особые навыки для лепки не требуются. Продолжительность: 2,5- 3 часа.