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Космическое свидание : керамические украшения + кинопоказ «Валл-И» (2008)

Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Керамический мастер-класс при свечах по созданию украшений в расслабленной атмосфере творчества. Можно слепить и расписать три украшения на выбор (серьги, колечко, кулон), а также насладиться просмотром трогательного мультфильма. Особые навыки для лепки не требуются. Продолжительность: 2,5- 3 часа.

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