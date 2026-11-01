В 1961 году, когда Юрий Гагарин взял с собой на орбиту тубы со щавелевым пюре, мясом и шоколадным соусом, космическая еда прошла путь от «тубы» до полноценного меню, включающего более 300 наименований. Сегодня это целая отрасль со своими конструкторскими задачами, технологиями и, что особенно важно, гурманами на орбите. На лекции ты узнаешь: — почему главным врагом космонавта оказалась не метеоритная опасность, а хлебная крошка; — как за 30 лет «туба» уступила место сублимированным блюдам, которые сохраняют более 95% вкусовых и питательных свойств; — какой фрукт наиболее популярен на орбите и почему мандарины появляются только к Новому году; — из чего состоят три рациона космонавта: от аварийного запаса на корабле «Союз» до индивидуального набора, собранного с учётом личных вкусов каждого члена экипажа; — как на МКС устраивают кулинарные баттлы — от приготовления пиццы на тортилье до мастер-класса по приготовлению суши в невесомости. Космическое питание разрабатывают и производят специалисты ведущих научных институтов и предприятий России. Об их работе ты услышишь из первых уст. Лектор — Андрей Ведерников, заместитель директора по инновационной работе ФГАНУ «НИИХП», начальник отдела космического питания НИИ ПП и СПТ — филиала ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии».