Кошки — это любовь! Кошки — это тепло, уют и замурчательное мурчание. Но одновременно кошки — это также опасность и тайна, пустившие корни в нашей культуре и восприятии прекрасного. Египтолог, биолог и литературный критик подберутся к любимому хищнику с разных сторон и размотают клубок тайны уникальности нашего ближайшего соседа. Лекция литературоведа Анастасии Бурдиной — «От Булгакова к Кингу: мистический культ кошек в жизни и творчестве писателей». Кошки — загадочные создания, которые издавна занимают особое место в мифах, магии и человеческом сознании. Но не только в жизни простых людей; у знаменитых писателей они становятся источниками вдохновения, символами или важными элементами сюжета. На этой лекции ты проследишь, каким образом кошки проникают в миры великих произведений и как они отражают личность их создателей. От дьявольской харизмы булгаковского Бегемота — царя сарказма и символа магического беспорядка — до кошек Стивена Кинга, которые становятся проводниками в тревожные и пугающие измерения, кошки не просто живут на страницах, но и порой управляют литературными мирами. Обсудим, как Михаил Булгаков через образ Бегемота попадает на стык сатиры и мистики, открывая новые смыслы в отношениях между человеком и сверхъестественным. Почему в творчестве Стивена Кинга кошки появляются рядом с интенсивным психологическим страхом и остаются носителями тайны? Как кошки становятся проводниками фантазий Чеширского кота у Льюиса Кэрролла или хладнокровными свидетелями в готике Эдгара Аллана По? Лекция биолога Анвара Ахметзянова — «Эволюция мурчания». А ты знал, что гиены — несмотря на внешнее сходство с собаками — на самом деле ближе к кошачьим? Или что гепарды, хоть и относятся к кошачьим, имеют лапы, больше напоминающие собачьи? На этой лекции мы разберём, как они эволюционировали, почему стали такими разными и как покорили сердца людей. Ты узнаешь, откуда появились первые кошки, как они превратились из древних хищников в домашних любимцев, и почему саблезубые кошки не были такими огромными, как их часто изображают. Мы поговорим о древних гигантах, таких как пещерные львы, и развеем мифы о саблезубых кошках и других вымерших котах, ну и, конечно же, узнаем больше о котах современности. Египтолог Максим Лебедев расскажет о кошках Древнего Египта. Кошка — один из традиционных символов Древнего Египта в современной популярной культуре. Но действительно ли жители Нильской долины обожествляли кошек? Кто такая богиня Бастет? Какой кот, по мнению египтян, регулярно спасает этот мир? Почему до нашего времени дошло так много мумий кошек и известны ли нам мумии мышек? Откуда вообще в Египте взялись эти милые создания и как им живётся сегодня, когда древняя религия уже давно забыта? Кошко-Фест — отличный способ погрузиться в тайную жизнь кошек и котов фараонов! Если нужны ещё изменения или уточнения, дай знать!