Специальный показ «Короткого фильма об убийстве». Вступление к фильму и его обсуждение проведёт Денис Вирен — киновед и переводчик с польского, зав. сектором современного искусства Запада ГИИ, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Перевыпуск дилогии «Короткий фильм об убийстве» и «Короткий фильм о любви» приурочен к 85-летию со дня рождения автора, одного из главных режиссёров европейского кино Кшиштофа Кесьлёвского. «Короткий фильм об убийстве» — расширенная версия пятой части цикла «Декалог» (1988–1990), посвящённой заповеди «Не убий». Фильм оказал беспрецедентное влияние на реальную жизнь: после премьеры власти Польши ввели мораторий на смертную казнь, а спустя 10 лет отменили её. В один день в Варшаве пересекаются судьбы троих мужчин: молодого юриста, только что ставшего адвокатом, таксиста и отчаявшегося юноши. Их случайная встреча ставит перед зрителем острейшие вопросы о природе жестокости и возмездии, справедливости и ценности человеческой жизни. Где проходит граница между законом и насилием? Работа Кесьлёвского задала высочайшую планку для социально-философского кино и по сей день остается эталоном режиссёрского мастерства и гуманистической мысли.