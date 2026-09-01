Некоторые умеют просто проводить вечера. Другие превращают их в события. На одну ночь «Особняк» соберёт королей драмы — тех, кому всегда есть что сыграть, кому идут красивые сцены и кто точно знает: без эмоций хорошей ночи не бывает. Музыка, старые стены, новые знакомства и немного театра. Taviva Solar SmirnovaNA Vlad Ninja Likky Fly NjoyDJ Shaul Unity Flow Chepras Alex Sokol Gypsy Alyssya Denis Smile Odissey Kristina Kossta Samski Mavigo Aliya Kara Zagorodnyuk