ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Короли драмы

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Некоторые умеют просто проводить вечера. Другие превращают их в события. На одну ночь «Особняк» соберёт королей драмы — тех, кому всегда есть что сыграть, кому идут красивые сцены и кто точно знает: без эмоций хорошей ночи не бывает. Музыка, старые стены, новые знакомства и немного театра. Taviva Solar SmirnovaNA Vlad Ninja Likky Fly NjoyDJ Shaul Unity Flow Chepras Alex Sokol Gypsy Alyssya Denis Smile Odissey Kristina Kossta Samski Mavigo Aliya Kara Zagorodnyuk

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста