ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

КооперативништяК

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

660₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тексты группы с избытком наполнены мрачной романтикой, алхимические мотивы переплетаются с черной эзотерикой и едкой экзистенциальной иронией, циничны и неполиткорректны. «КооперативништяК» кислотный, как сан-фран шестидесятых; бескомпромиссный, как ларек из девяностых; вечно пьяный, как брат Жан и кристально трезвый, как Мефистофель. Угрюмый и бесшабашный, тяжелый и невесомый, добродушный и невыносимый, щедрый и алчный, сегодня один — завтра другой. Никакого шоу-бизнеса. Никаких компромиссов. Никаких богов и никаких правил.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста