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Тексты группы с избытком наполнены мрачной романтикой, алхимические мотивы переплетаются с черной эзотерикой и едкой экзистенциальной иронией, циничны и неполиткорректны. «КооперативништяК» кислотный, как сан-фран шестидесятых; бескомпромиссный, как ларек из девяностых; вечно пьяный, как брат Жан и кристально трезвый, как Мефистофель. Угрюмый и бесшабашный, тяжелый и невесомый, добродушный и невыносимый, щедрый и алчный, сегодня один — завтра другой. Никакого шоу-бизнеса. Никаких компромиссов. Никаких богов и никаких правил.
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