Вася Писаренко даст большой концерт на крыше в самом центре Москвы — с панорамным видом на старое Замоскворечье. По задумке артиста каждое его выступление должно быть солдаут, поэтому свой третий концерт от решил сделать камерным — на 60 человек. Атмосфера настоящей вечеринки над городом сохранит ощущение личной встречи со зрителем и при этом будет большой живой концерт. В этот вечер Вася планирует много общаться с гостями, стирать дистанцию между сценой и залом и делать так, чтобы каждый чувствовал себя не наблюдателем, а участником происходящего. В программе — уже вышедшие песни, включая полюбившуюся многим «Чувство — восторг», новые треки, а также презентация сингла «Закрутило», премьера которого намечена на июль. Вася Писаренко — московский музыкант и сонграйтер, который после почти 10-летнего перерыва вернулся с сольным проектом. Тебя ждут: — концерт Васи Писаренко под открытым небом; — уютные столики и панорамный вид на старую Москву; — живой звук и танцы на закате; — общение с артистом без дистанции между сценой и залом; — фирменная кухня от ресторана «Квартира с видом» и атмосфера незабываемого летнего вечера; В случае непогоды мероприятие будет перенесено внутрь ресторана — в атмосферное пространство «Квартира с видом». Важно: все столики находятся за танцполом и имеют ограниченный обзор на сцену.