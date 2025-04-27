ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

«Оркестр Волынщиков». Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 2050₽ до 4100₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Зрелищное шотландское шоу в тропиках ВДНХ среди пальм от главного в России оркестра волынок и барабанов. Будет очень горячо. Оркестр Волынщиков Москвы не просто играет музыку — он делает феерическое шоу. Брутальные артисты в килтах не стоят на месте. И не просто маршируют по сцене, как ты привык видеть в кино. Они зажигают так, что невозможно усидеть! Единственный в мире танцующий оркестр, где традиции встречаются с современностью, а энергия зашкаливает с первых минут. Ты услышишь авторские обработки мировых хитов: от легендарных рок-композиций AC/DC и Dire Straits до диско-хитов ABBA и Boney M.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста