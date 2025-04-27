Зрелищное шотландское шоу в тропиках ВДНХ среди пальм от главного в России оркестра волынок и барабанов. Будет очень горячо. Оркестр Волынщиков Москвы не просто играет музыку — он делает феерическое шоу. Брутальные артисты в килтах не стоят на месте. И не просто маршируют по сцене, как ты привык видеть в кино. Они зажигают так, что невозможно усидеть! Единственный в мире танцующий оркестр, где традиции встречаются с современностью, а энергия зашкаливает с первых минут. Ты услышишь авторские обработки мировых хитов: от легендарных рок-композиций AC/DC и Dire Straits до диско-хитов ABBA и Boney M.