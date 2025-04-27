«Оркестр Волынщиков». Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
Начало:
Завершение:
от 2050₽ до 4100₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное
Про событие
Зрелищное шотландское шоу в тропиках ВДНХ среди пальм от главного в России оркестра волынок и барабанов. Будет очень горячо. Оркестр Волынщиков Москвы не просто играет музыку — он делает феерическое шоу. Брутальные артисты в килтах не стоят на месте. И не просто маршируют по сцене, как ты привык видеть в кино. Они зажигают так, что невозможно усидеть! Единственный в мире танцующий оркестр, где традиции встречаются с современностью, а энергия зашкаливает с первых минут. Ты услышишь авторские обработки мировых хитов: от легендарных рок-композиций AC/DC и Dire Straits до диско-хитов ABBA и Boney M.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи