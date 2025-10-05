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«Интерстеллар». Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Космос, как ты звучишь? Насладись вселенской музыкой культовых современных композиторов Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера в исполнении HighTime Orchestra. Ты услышишь, как виолончель перекликается с пульсом далёких галактик, а фортепиано рисует созвездия. Мощные оркестровые волны Циммера, невесомые мелодии Эйнауди и медитативные ритмы Рихтера — каждая нота будет вести тебя сквозь звёздные просторы.

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