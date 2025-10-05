Космос, как ты звучишь? Насладись вселенской музыкой культовых современных композиторов Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера в исполнении HighTime Orchestra. Ты услышишь, как виолончель перекликается с пульсом далёких галактик, а фортепиано рисует созвездия. Мощные оркестровые волны Циммера, невесомые мелодии Эйнауди и медитативные ритмы Рихтера — каждая нота будет вести тебя сквозь звёздные просторы.