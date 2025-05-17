Знаменитые гипнотические шедевры Enigma, ангельские мелодии Enya, хиты Эйнауди и Циммера в тропиках ВДНХ — самый таинственный концерт-перезагрузка декабря-2024 в исполнении одного из популярнейших оркестров современности HighTime Orchestra! Пронзительный голос солирующей скрипки в окружении струнных, клавиш и ударных — тебя ждёт полное погружение в тонкие миры, наполненные этническими мотивами, мощнейшими чувствами и мистической музыкой.