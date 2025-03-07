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Концерт Space Jazz

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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Завершение:

от 1100₽ до 6000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Приходи на музыкальное событие, которое подарит не только звучание культовых джазовых композиций, но и незабываемое визуальное великолепие. Огромные панорамные экраны, заполнившие всю стену, перенесут в захватывающий мир космических пейзажей, наполняя пространство магией и атмосферой, способной тронуть самые глубокие струны души. В этот вечер ты сможешь насладиться многообразием джазовых мелодий, которые словно танцуют среди звезд, отражая всю палитру человеческих эмоций — от радости до меланхолии, от страсти до покоя. Каждая нота будет звучать в гармонии с величественными картинами космоса, создавая уникальный синтез музыки и визуального искусства. Не упусти возможность погрузиться в это волшебное путешествие, где живое выступление музыкантов соперничает с красотой бескрайнего звездного неба.

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