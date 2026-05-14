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Концерт-ретрит на коврах: «Манкун»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2950₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Чувашские песни о любви к жизни. Публика сможет погрузиться в удивительный мир чувашской музыки группы «Манкун», расположившись на старинных коврах. Сон во время прослушивания не только приветствуется, но и может стать частью этого опыта — мягко восстанавливая уставшую нервную систему и возвращая чувство покоя. Вместе с группой «Манкун», под аккомпанемент лёгкого белого вина, ты погрузишься в удивительный мир чувашской музыки — бережно сохранённой и тонко переосмысленной в современном звучании. Чувашей нередко сравнивают с японцами — за тонкое, почти созерцательное отношение к природе, уважение к ритму жизни и умение видеть великое в простом. Их край называют «краем ста тысяч песен»: музыка здесь сопровождает человека от рождения до последних дней, звучит в труде, празднике, любви и памяти. В камерном концертном зале ты расположишься на старинных коврах (ты можешь принять любое удобное тебе положение) чтобы услышать песни пятого по численности народа России и ощутить его красоту и певучесть помогут музыканты чувашской группы «Манкун» Об исполнителе: «Манкун» – это музыкальный проект из Чувашии, исполняющий народные песни 18-19 веков в современной обработке, основанный в 2019 году. Коллектив сочетает этно-футуризм, чувашские рунические символы, живой вокал и этнические инструменты, представляя национальную музыку на международном уровне Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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