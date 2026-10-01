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Концерт при свечах: «За тридевять земель»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Отправишься за тридевять земель — туда, где дорога уходит в тёмный лес, в чаще прячутся лешие, над землёй властвуют звёздные владыки, а привычные законы реальности на время перестают работать. При свете свечей прозвучат электробалалайка, гитара, бас, ударные и электроника. На экране — иллюстрации русских художников к знаменитым сказкам. Знакомые с детства Жар-птицы, лешие и царевны станут визуальным фоном для музыки, в которой русские народные мотивы соединяются с джазом, роком и психоделикой. Публику ждёт путь через знакомые и совсем неведомые места: от фольклорных образов и сказочных персонажей до личных, почти сновидческих состояний. Русские сказочные персонажи являются здесь не героями детских историй, а древними архетипами — теми образами, которые до сих пор узнаются почти инстинктивно и имеют большое значение для подсознания Это вечер о пути, без которого в сказке не случается настоящего превращения. Герой уходит в дорогу не только через леса и дикие земли, но и навстречу самому себе: сворачивает с проторенной тропы, встречает чудовищ и мудрецов, случайных попутчиков и настоящих учителей, пугается, ошибается и учится. Именно так он меняется и возвращается уже другим — с новым знанием о себе, своим человеком или, в лучших традициях сказки, с полцарством в придачу. А куда именно приведёт эта дорога — узнаешь уже по пути. Affair — московский музыкальный коллектив, работающий на пересечении этники, джаза, рока и неоклассики. Музыканты называют своё направление психоделическим романтизмом: их музыка строится не вокруг одного жанра, а вокруг образов, ассоциаций и внутренних состояний. Важное место в звучании группы занимает балалайка — традиционный русский инструмент здесь становится современным, самостоятельным и выразительным голосом, соседствуя с гитарой, басом и ударными. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.

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