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Концерт на троих

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Юра Паршев, Анатолий Сидельников, Богдан Кузнецов Участники ТВ- и интернет-проектов собираются на одной сцене, чтобы устроить вечер стендапа, импровизации и честного разговора со зрителями. Богдан Кузнецов — юрист из Сибири, который однажды выиграл дело в суде одной шуткой, а теперь так же уверенно разбирает отношения, быт и человеческие странности на сцене. Автор интернет-шоу про любовь и подкастов, где смешное начинается там, где заканчивается здравый смысл. Анатолий Сидельников — комик с дислексией, который читать не умеет, но высшее образование всё равно получил. Отец двух ангелочков, человек с мощной самоиронией и талантом превращать бытовой хаос, родительство и абсурд жизни в истории, после которых невозможно не смеяться. Юра Паршев — участник «Стендап-рулетки» на ТНТ, человек, который получил семью под ключ и стал отчимом года по версии своей матери. Он говорит о взрослой жизни, отношениях и ответственности так, будто всё под контролем — хотя мы-то понимаем. Их совместный концерт — это три разных взгляда на жизнь, один живой зал и много узнаваемого юмора: про любовь, семью, детей, взросление, странные решения и попытки выглядеть нормальными людьми. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.

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