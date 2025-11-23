Пространство Синего зала Locus Solus наполнится таинственной музыкой мира, созданного легендой кино Дэвидом Линчем. Приходи, чтобы провести вечер в атмосфере нуара — послушать мистическую музыку Анджело Бадаламенти, а также узнать больше о работах двух гениев: композитора и режиссёра. Забронировать билеты можно в личных сообщениях группы.