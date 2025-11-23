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Концерт музыки из кинофильмов Дэвида Линча

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

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Завершение:

900₽
Возраст 16+
Кино
Концерты

Про событие

Пространство Синего зала Locus Solus наполнится таинственной музыкой мира, созданного легендой кино Дэвидом Линчем. Приходи, чтобы провести вечер в атмосфере нуара — послушать мистическую музыку Анджело Бадаламенти, а также узнать больше о работах двух гениев: композитора и режиссёра. Забронировать билеты можно в личных сообщениях группы.

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