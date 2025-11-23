Концерт музыки из кинофильмов Дэвида Линча
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Про событие
Пространство Синего зала Locus Solus наполнится таинственной музыкой мира, созданного легендой кино Дэвидом Линчем. Приходи, чтобы провести вечер в атмосфере нуара — послушать мистическую музыку Анджело Бадаламенти, а также узнать больше о работах двух гениев: композитора и режиссёра. Забронировать билеты можно в личных сообщениях группы.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи