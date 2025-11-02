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Концерт-медитация с гонгом и поющими чашами

Меди Тур, Шубинский переулок, 2/3

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальная программа для расслабления и отдыха. Тебя ждёт погружение в звучание более 15 медитативных музыкальных инструментов со всего мира. Ты будешь лежать под уютными пледами в группе до 20 человек. Ведущая — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников.

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