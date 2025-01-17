Концерт-медитация. Forest jam Project в Люмьер Холле.
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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1500₽
Возраст 0+
Концерты
Про событие
В креативном пространстве Люмьер-Холл ты получишь уникальную возможность погрузиться в совершенно таинственную атмосферу, где соединяются медитативная живая музыка и потрясающие проекции. Люмьер-Холл и этно-фьюжн группа Forest Jam Project приглашают тебя отправиться в необычное звуковое путешествие, включающее широкий спектр эмоциональных состояний: от нежных и чувственных композиций до экспрессивных барабанных соло. А удачно подобранные визуальные проекции подчеркнут музыку и дополнят сакральность момента. В уникальной атмосфере пространства, сидя на уютных пуфиках, ты погрузишься в мистическое сочетание звуков современного ханг-драма с этническими инструментами. Приходи, и ты убедишься сам: нет ничего более прекрасного, чем, погрузившись в эти волшебные звуки, отвлечься от проблем и шума города в самом центре Москвы на Красном Октябре в атмосфере тепла и уюта.
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