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Магическая вселенная Гарри Поттера

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Открой двери в мир, где музыка — это настоящая магия. В этот вечер Люмьер-Холл превратится в портал в Хогвартс. Под сводами арт-пространства прозвучат самые узнаваемые и волшебные темы из киносаги о Гарри Поттере — в живом исполнении коллектива GRANI MUSIC. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз вместе с Гарри садился в Хогвартс-экспресс, переживал сражения за школу магии и замирал в библиотеке среди запретных книг. Джон Уильямс, Патрик Дойль, Николас Хопер, Александр Деспла — каждый из них внёс в эту музыкальную вселенную своё заклинание, создав чарующий звуковой мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Погрузись в атмосферу волшебства, где каждая нота ведёт за собой, будто карта мародёров, и где музыка становится проводником в детство, мечты и волшебные сны.

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