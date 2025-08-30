Насладись чарующей музыкой Баха, Генделя, Вивальди, Пахельбеля и других выдающихся композиторов эпохи барокко в мерцании свечей в интерьерах особняка 19 века. Истории о великих композиторах и их шедеврах раскроют секреты той эпохи. Изысканное исполнение фортепианного дуэта «Каденция» создаст неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения.