С помощью игры и живой музыки зрители отправятся в путешествие по разным странам мира — Африка, Бразилия, Китай, Индия, Россия. На каждой остановке музыкальной кругосветки гостей ждут головокружительные истории, оригинальные вопросы и веселые задания. Послушаешь экзотические инструменты, мелодии и ритмы со всего света, поупражняешься в искусстве ритма и игре на шумовой перкуссии, выучишь народные песни и будешь удивляться разным культурам!