Возраст 6+
Игры
Концерты
Про событие
С помощью игры и живой музыки зрители отправятся в путешествие по разным странам мира — Африка, Бразилия, Китай, Индия, Россия. На каждой остановке музыкальной кругосветки гостей ждут головокружительные истории, оригинальные вопросы и веселые задания. Послушаешь экзотические инструменты, мелодии и ритмы со всего света, поупражняешься в искусстве ритма и игре на шумовой перкуссии, выучишь народные песни и будешь удивляться разным культурам!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи