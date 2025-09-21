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Концерт-квиз «Музыкальная кругосветка»

Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+
Игры
Концерты

Про событие

С помощью игры и живой музыки зрители отправятся в путешествие по разным странам мира — Африка, Бразилия, Китай, Индия, Россия. На каждой остановке музыкальной кругосветки гостей ждут головокружительные истории, оригинальные вопросы и веселые задания. Послушаешь экзотические инструменты, мелодии и ритмы со всего света, поупражняешься в искусстве ритма и игре на шумовой перкуссии, выучишь народные песни и будешь удивляться разным культурам!

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