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Концерт-квартос

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Громыхай осенними ритмами и встречай сентябрь. Кто будет: surfside — «гаражный сёрф-панк из подольска». это всё для лилу set california — «гараж, гаражик, работаем гараж 25на6 разбираем распред вал, гайки болты гаечные ключи экскалибуры продам гараж можно блюз» + секретный гость двери: 19:30 начало: 20:00 билетик « нормис » — 400 р (без репоста) билетик « хитрюга » — 300 р (с репостом , его нужно показать на входе https://vk.com/wall-232321988_2)

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