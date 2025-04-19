В концерте живописные работы выдающегося художника Юрия Злотникова послужат отправной точкой для ансамблевых импровизаций участницы выставки «Вперед, к Злотникову!» Олеси Ростовской и её коллеги Марии Мартыновой. Существуют разные способы музыкальной импровизации, берущие за основу визуальные произведения искусства: музыкант может выразить средствами музыки общий образ картины, либо оттолкнуться от линий и цветовых пятен по подобию «графических партитур», а может заимствовать отдельные элементы изображения как интонационно-тематическое зерно и «вырастить» из него собственное «древо» импровизации. Экспозиция «Вперед, к Злотникову!» построена на междисциплинарных пересечениях и обращается к творчеству таких композиторов как София Губайдулина, Джон Кейдж, Федор Веткалов, Олеся Ростовская, чьи работы выстраивают диалог с графическими и живописными сериями Юрия Злотникова.