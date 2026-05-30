Древние напевы сквозь фильтр драм-н-бейса: проект выпускников Гнесинки Sumorota перерабатывает фольклор в экспериментальную электронику, где акустика спорит с брейкбитом. Проект основан выпускниками Гнесинского училища. В своём творчестве участники работают с синергией культурного кода и музыкальными направлениями как с пластичной фактурой. Аутентичное исполнение фольклорной музыки народов России и Мира они переплавляют в экспериментальную электронную форму, где рядом соседствуют драм-машина и сэмпл-архивы, многоголосие и синтезаторные ландшафты. Музыканты одинаково свободно внедряют элементы хип-хопа, даунтемпо, драм-н-бейс-акценты и брейкбит, впускают в программу фьюжн и не боятся экспериментировать с акустическими инструментами. Каждая песня имеет свою драматургию: от крафтового вокального саунда до плотной электронной текстуры. Главная установка группы — свобода жанра, открытость к смелым экспериментам и возможность сочетать в своём звучании самые непредсказуемые приёмы. Sumorota не переносят фольклор в современность, а меняют взгляд нынешней аудитории на традиционную музыку, возвращая ей первозданную живость. Их голос — словно эхо древнего хора, прошедшее через фильтр времени. Промокод на скидку 10% для пользователей нашего приложения — KAVER10 ДК Исток — это современное городское пространство, посвящённое живой традиционной культуре. Здесь фольклор и этнография встречаются с повседневной жизнью: без музейного формализма, но с открытостью, любопытством и глубоким уважением к корням.