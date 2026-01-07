Наступают зимние праздники — время волшебства, глинтвейна, уютных пледов и прекрасной рождественской музыки. Люмьер-холл приглашает тебя посетить праздничную программу Christmas Jazz. Рождественский джаз уже давно стал музыкальной традицией празднования Нового года. И в преддверии одной из главных ночей в году, вспомним популярные и всеми любимые песни, олицетворяющие дух волшебства. Концерт окунет тебя в атмосферу новогодних и рождественских событий, именно в них происходят самые неожиданные приключения! Это будет вечер праздничного чуда. Живые эмоции, живой звук и любимая музыка в дымке светлой ностальгии. 24 декабря выступят: Анна Бирюкова — вокал Елена Гайдук — синтезатор Михаил Агапов — бас-гитара Александр Селезнёв — барабаны