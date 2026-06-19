ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Константин Большаков. «Сыночка Корзиночка»

Коин Ивент Холл
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 6000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Константин Большаков — стенд-ап комик, участник шоу «Комьюнити». Концерт про отношения мужчин и женщин, кто кому должен и так ли плохи сыночки-корзиночки. Будет работать бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуется приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор гостей: 21:30 Начало концерта: 22:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста