Константин Большаков. «Сыночка Корзиночка»
ул. Пятницкая, 71/5 строение 2
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 6000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Константин Большаков — стенд-ап комик, участник шоу «Комьюнити». Концерт про отношения мужчин и женщин, кто кому должен и так ли плохи сыночки-корзиночки. Будет работать бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуется приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор гостей: 21:30 Начало концерта: 22:00
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