Константин Большаков — стенд-ап комик, участник шоу «Комьюнити». Концерт про отношения мужчин и женщин, кто кому должен и так ли плохи сыночки-корзиночки. Будет работать бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами рекомендуется приходить во время сбора гостей не позднее 30 минут до начала концерта Сбор гостей: 21:30 Начало концерта: 22:00