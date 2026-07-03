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Конкурс Талантов Славянского

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Настоящий конкурс талантов! По заявкам! У каждого есть то, что делает его особенным, но не всегда есть возможность продемонстрировать свой талант. Так вот, это мероприятие как раз про то, чтоб можно было раскрыть себя и показать свои способности. Тебя ждут: — самые честные жюри; — незабываемая атмосфера; — ценные призы и, конечно, аплодисменты подать заявку тык по ссылке: https://forms.gle/MBMEwdEXTpcqYYbg7 Вход — пожертвование. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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