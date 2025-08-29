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Konklav

DEX, Шарикоподшипниковская улица, 13с32

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
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Про событие

Начнётся вечер постановкой-перфомансом «Красная шапочка« от команды DEKADANCE и арт-группы AMA, при поддержке бренда VOLCHOK и его интегрированным подиумным-показом во время представления. Для желающих прожить эту ночь глубже будет ограниченная партия билетов с особой иммерсивно-ролевой программой в тематике постановки. Визуальное сопровождение от: AHIRZAMAN, BAD TRIP, DAR.I.GDA Художественный арт-перформанс от художниц: Анны Картеновой и Дарьи Буравцевой. 13 часов мультиформатного безудержного техно на 5 танцполах от 6 команд (DEKADANCE, MYATMO, NONAME, RNDM, UBERTREND, URALHARDKIСKS) В лайнапе: Denis Kudla / ANDREW VEED / AVIONES SUBMARINE / CHAIN DAMAGE / DENNY KAY / DMITRY GASPAROV / GERA FROST / GOSTWORK / GUTKEIN / HORNY / IDSX / JENEVSKY / KHNN / LAVIA / LOUIS DURRANT / M.S.E. / MIA RIDDLES / NASTYA ZIMENS / NEW FAITH / O’KSTATY / P. VOLKOV / R.HZ / RAYME / ROMA ZUKERMAN / ROOINA / MVXOOD / SERGEY ZAVARNITSIN / SEXY TAMIR / SLIME COCA / STAGER / STEPAN BORIN / UH / VASILIII VOLCHOK / VELLEX / VOLCHIY VOY / WELLEW / XTONЬ / ZAUR GAPIENKO

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