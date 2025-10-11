Многим кажется, что художники — создания не от мира сего. Люди думают, что безумие для художника чуть ли не норма, и что среди женщин-художников нет гениев — ты тоже наверняка слышал. А как на самом деле? Какие они — художники? У тебя есть шанс узнать об этом непосредственно от художника: что в этих мифах правда, а что ложь. Кто рассказывает? Кира Скрипниченко. Художник, преподаватель, автор блога о буднях художника.