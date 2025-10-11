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[отменено] Кому художник должен быть несчастным? Мифы о художниках

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Многим кажется, что художники — создания не от мира сего. Люди думают, что безумие для художника чуть ли не норма, и что среди женщин-художников нет гениев — ты тоже наверняка слышал. А как на самом деле? Какие они — художники? У тебя есть шанс узнать об этом непосредственно от художника: что в этих мифах правда, а что ложь. Кто рассказывает? Кира Скрипниченко. Художник, преподаватель, автор блога о буднях художника.

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