Окунёшься в настоящую сказку чтобы поговорить про отношения. Для многих поиск отношений это настоящий путь, не всегда радостный, но зато полный приключений. В этой игре пройдёшь этот путь вместе) Что будешь делать: — гулять по сказочному миру; — узнавать больше о других участниках; — говорить про свой опыт отношений; — обсуждать страхи и ожидания, мечты и фантазии; — получать и дарить подарки; — выбирать самых откровенных участников; — и, если повезёт, находить новых друзей и, возможно, не только) Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Регистрация в ТГ