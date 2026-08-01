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  1. Москва
  2. События

Коммуникативная игра с атмосферой «Сказочных знакомств»

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Окунёшься в настоящую сказку чтобы поговорить про отношения. Для многих поиск отношений это настоящий путь, не всегда радостный, но зато полный приключений. В этой игре пройдёшь этот путь вместе) Что будешь делать: — гулять по сказочному миру; — узнавать больше о других участниках; — говорить про свой опыт отношений; — обсуждать страхи и ожидания, мечты и фантазии; — получать и дарить подарки; — выбирать самых откровенных участников; — и, если повезёт, находить новых друзей и, возможно, не только) Автор и ведущая — Яна Михеева: психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. Регистрация в ТГ

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