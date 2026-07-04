Лучшие комики столицы соберутся на одной сцене, чтобы проверить твоё чувство юмора на прочность. Актуальные шутки, неожиданные импровизации и тот самый живой стендап, за который любят вечернюю Москву. Приходи за смехом, оставайся за атмосферой — будет громко, дерзко и очень смешно. Состав комиков всегда разный.