Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие комики столицы соберутся на одной сцене, чтобы проверить твоё чувство юмора на прочность. Актуальные шутки, неожиданные импровизации и тот самый живой стендап, за который любят вечернюю Москву. Приходи за смехом, оставайся за атмосферой — будет громко, дерзко и очень смешно. Состав комиков всегда разный.
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