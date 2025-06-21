Открывай новую для себя музыку — вместе с близким по духу независимым лейблом. Им, как это часто бывает, оказался Коллектив — международный лейбл с внушительным списком релизов. На прелюдию — эмбиент-маст-хэв от Piper Spray & Lena Tsibizova. Эталон звучания эмбиента. К ним присоединится звуковая исследовательница Тая с редким инструментом Водофон — латунные струны, вода и невероятный звук. Остальное — сюрприз. Хайлайты на потусить: сет RHa, танцевальный лайв heide. Лица, кажущиеся знакомыми — Molodoy Chelovek и John Rock. Что привезёт Марк Есин, знает только он, хештег: утром ушки на макушке. тая – live piper spray & lena tsibizova – live rha heide – live molodoy chelovek john rock