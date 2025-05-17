Если кратко: посмотришь анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак» и создашь коллаж-плакаты, вдохновленные эстетикой фильма. Любимая цитата из фильма от Каврового редактора: «Я вовсе не буи?ныи? пес! Не знаю, почему я кусаюсь...». Запись через ТГ