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Коллажные посиделки

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 450₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Если вдруг вселенная раздробит сознание на части, то его можно запросто собрать воедино. Возможно, получится не так, как было раньше — но в этом ведь и фишка, верно? Кто знает, какими красками заиграют два, никогда раньше не примыкавших друг к другу фрагмента? Впрочем, эксперименты с сознанием как минимум неприятны, а чаще всего губительны (а порой противозаконны). Лучше дробить и снова соединять что-то иное — например, бумажки с бумажками. Будут клей, журналы и ножницы, но любимый блокнот, маркеры, клей с вырвиглазными блёстками или что-то ещё, что может понадобиться лично тебе в процессе, лишними не будут ;) Оплата по тарификации: покупка в Локусе на 150-450 рублей в зависимости от проведённого времени. Запись не требуется.

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