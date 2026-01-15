Если вдруг вселенная раздробит сознание на части, то его можно запросто собрать воедино. Возможно, получится не так, как было раньше — но в этом ведь и фишка, верно? Кто знает, какими красками заиграют два, никогда раньше не примыкавших друг к другу фрагмента? Впрочем, эксперименты с сознанием как минимум неприятны, а чаще всего губительны (а порой противозаконны). Лучше дробить и снова соединять что-то иное — например, бумажки с бумажками. Будут клей, журналы и ножницы, но любимый блокнот, маркеры, клей с вырвиглазными блёстками или что-то ещё, что может понадобиться лично тебе в процессе, лишними не будут ;) Оплата по тарификации: покупка в Локусе на 150-450 рублей в зависимости от проведённого времени. Запись не требуется.