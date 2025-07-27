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  1. Москва
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Коллажная вечеринка

Внутрений лес, проспект 60-летия Октября, 25к1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Мастер класс по коллажу, посвящённый фантазии о концепции пиццы. Какая она может быть? Как будет выглядеть пицца архитектора или бухгалтера? Или пицца Пушкина? Не ограничивай свою фантазию — почему бы не добавить цифры, буквы, лестницы или колонны? Кроме бумажных помидорок и сыра. Порадуй своего «внутреннего ребёнка» и придумай уникальный рецепт. Ты научишься сочетать элементы разных форм и цветов, раскачаешь фантазию и попробуешь необычные комбинации «ингредиентов». В конце встречи участники попробуют разгадать рецепт пиццы друг друга и смогут поделиться, почему они выбрали именно эти ингредиенты. Запись в Телеграме – https://t.me/aigul_illustrator

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