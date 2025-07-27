Возраст 8+
Мастер-классы
Про событие
Мастер класс по коллажу, посвящённый фантазии о концепции пиццы. Какая она может быть? Как будет выглядеть пицца архитектора или бухгалтера? Или пицца Пушкина? Не ограничивай свою фантазию — почему бы не добавить цифры, буквы, лестницы или колонны? Кроме бумажных помидорок и сыра. Порадуй своего «внутреннего ребёнка» и придумай уникальный рецепт. Ты научишься сочетать элементы разных форм и цветов, раскачаешь фантазию и попробуешь необычные комбинации «ингредиентов». В конце встречи участники попробуют разгадать рецепт пиццы друг друга и смогут поделиться, почему они выбрали именно эти ингредиенты. Запись в Телеграме – https://t.me/aigul_illustrator
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