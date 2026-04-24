Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Арт-практика, на которой ты сможешь создать коллаж с засушенными цветами, используя винтажные журналы. В конце тебя ждёт тёплая рефлексия и приятные знакомства. Событие пройдёт в кофейне, где по желанию можно будет перекусить во время творческой встречи. Всего 8 мест. Все материалы включены в стоимость.
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