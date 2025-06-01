Художественная коллажная мастерская, где ты будешь создавать произведения искусства, вдохновленные документальными фильмами! Соединение искусства коллажа с документальным кино – именно то ноу хау, которое придумали и осуществят вместе с тобой на практике авторы и ведущие мастерской. Это команда молодых художников, режиссеров, перформеров и продюсеров в составе Марии Леншиной, Александры Речкаловой, Маргариты Мурадян, Анны Даниловой. Что тебя ждет? Ты будешь смотреть короткометражные документальные фильмы, погружаться в их атмосферу и обсуждать идеи, которые они поднимают. Затем, с помощью разных материалов (газеты, журналы, фотографии) и под руководством преподавателей ты будешь создавать коллажи, передающие твои впечатления и эмоции от увиденного - через образы и ассоциации. Далее ты сможешь представить свой коллаж и рассказать о его концепции. В финале мастерской в Театре.doc состоится коллажная выставка.