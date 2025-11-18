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Кокошка: Жизнь для искусства

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

«Венский дикарь», как называли его критики в начале XX века, Оскар Кокошка предстаёт в новом фильме как уникальная творческая личность: художник и писатель, один из ярчайших экспрессионистов в искусстве и человек, на чью почти столетнюю жизнь пришлось множество исторических катаклизмов. Режиссёр Мишель Роде создал фильм-портрет, в котором нашлось место и отрывкам из воспоминаний и писем художника, и глубоко личным образам его подчас провокационных картин и рисунков, и рассказу о самой драматической любовной истории его жизни – романе с Альмой Малер. Авторы фильма следуют за Оскаром Кокошкой из Австрии в Германию, Чехию и, наконец, Швейцарию, чтобы создать многогранный образ одного из самых необычных творцов XX века. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит приглашенный гость. 2017, 91 мин., документальный, искусство, Швейцария, 18+ Режиссер: Мишель Родде

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