Особенный вечер, посвящённый Коко Шанель — женщине, которая изменила моду, стиль и саму эпоху. Лекция пройдёт прямо на открытой крыше в центре Москвы, с панорамным видом на старое Замоскворечье, закатным небом, бокалом французского вина и атмосферой настоящего парижского вечера. В этот вечер: — поговорят о тайнах дома Chanel и легендарной Коко — узнаешь историю маленького чёрного платья и аромата Chanel №5 — обсудят богемный Париж, громкие романы и эстетику французского шика — вспомнят, был ли роман со Стравинским и как Шанель связана с Голливудом Лекция будет по-настоящему иммерсивной: гости смогут примерить одежду, расшитую цитатами Коко Шанель, познакомиться с авторскими украшениями и буквально прикоснуться к эстетике великого модного дома. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар Дресс код в стиле Chanel приветствуется — самых стильных гостей ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше». В случае непогоды мероприятие будет перенесено в уютное помещение площадки с панорамными окнами и видом на вечернюю Москву. Париж, мода, вино и летний вечер на крыше Москвы — звучит как идеальный план.