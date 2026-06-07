ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Коко Шанель. Иммерсивная лекция на крыше

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Особенный вечер, посвящённый Коко Шанель — женщине, которая изменила моду, стиль и саму эпоху. Лекция пройдёт прямо на открытой крыше в центре Москвы, с панорамным видом на старое Замоскворечье, закатным небом, бокалом французского вина и атмосферой настоящего парижского вечера. В этот вечер: — поговорят о тайнах дома Chanel и легендарной Коко — узнаешь историю маленького чёрного платья и аромата Chanel №5 — обсудят богемный Париж, громкие романы и эстетику французского шика — вспомнят, был ли роман со Стравинским и как Шанель связана с Голливудом Лекция будет по-настоящему иммерсивной: гости смогут примерить одежду, расшитую цитатами Коко Шанель, познакомиться с авторскими украшениями и буквально прикоснуться к эстетике великого модного дома. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар Дресс код в стиле Chanel приветствуется — самых стильных гостей ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше». В случае непогоды мероприятие будет перенесено в уютное помещение площадки с панорамными окнами и видом на вечернюю Москву. Париж, мода, вино и летний вечер на крыше Москвы — звучит как идеальный план.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста