О фильме: «Коко до Шанель» – экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности - дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она ещё не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое чёрное платье, и звалась Габриэль Шанель. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).