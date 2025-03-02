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О фильме: «Коко до Шанель» – экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности - дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она ещё не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое чёрное платье, и звалась Габриэль Шанель. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).
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