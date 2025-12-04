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Когда ты остров

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Главная героиня по имени Айка рассказывает о своем детстве и жизни в России, о первой любви и отношениях с русским мужчиной. Монологи переходят из одного состояния в другое сквозь четыре времени года. Размышления о жизни открывают перед зрителем фрагменты японской культуры, мифы и штампы, ментальную разницу народов. Героиня преодолевает инфантильность, обиды и утраты. Взросление, умение отпускать тяжелые переживания и прощать помогают ей не ходить по кругу боли, а вырваться, продолжить идти вперед, храня в сердце свою детскую мечту.

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