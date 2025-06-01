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Когда еда- тревога, а не удовольствие

Клиника «Луч», Рубцовская набережная, 2, к.3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Если ты чувствуешь, что что-то не так, то, возможно, это событие для тебя. Кавёр верит, что ты справишься со всеми сложностями, Герой! Когда тревожно — хочется сладкого. Когда плохо на душе — «что-то пожевать». Когда всё вышло из-под контроля — ужин превращается в бесконечный перекус. И где-то между этим — чувство вины, тяжести и желание всё «исправить». Но что, если проблема не в силе воли? 1 июня в клинике «Луч» пройдёт бесплатная встреча «Когда еда — тревога, а не удовольствие» — про эмоциональное заедание, страх еды, диеты, которые только усугубляют, и выход из этого замкнутого круга. Поговори честно: - Почему диеты и «правильное питание» не работают, когда внутри тревога? - Как формируется зависимость от еды и что её на самом деле запускает? - Почему срыв — не слабость, а симптом? - Как самооценка влияет на пищевое поведение? - Где граница между «хочу быть в форме» и «я ненавижу своё тело»? - Здесь не будет «мотивации похудеть к лету». Зато будет пространство, где можно выдохнуть, не притворяться и, возможно, впервые посмотреть на свою еду с пониманием, а не с упрёком. Запись через администратора.

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