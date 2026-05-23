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[мест нет] Кофейное казино

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя ждёт слепой каппинг с элементами игры: ты сможешь продегустировать разные лоты и сделать «ставку» на понравившееся зерно, пытаясь угадать его происхождение. А ещё ты узнаешь основы каппинга и научишься понимать структуру вкуса и аромата. Без подарков никто не останется — все участники получат навыки, которые помогут им разбираться в кофе самостоятельно. Мероприятие проведёт Авет Петросян, лидер команды мероприятий Skuratov Coffee в Москве. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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