[мест нет] Кофейное казино
ул. Новодмитровская 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Тебя ждёт слепой каппинг с элементами игры: ты сможешь продегустировать разные лоты и сделать «ставку» на понравившееся зерно, пытаясь угадать его происхождение. А ещё ты узнаешь основы каппинга и научишься понимать структуру вкуса и аромата. Без подарков никто не останется — все участники получат навыки, которые помогут им разбираться в кофе самостоятельно. Мероприятие проведёт Авет Петросян, лидер команды мероприятий Skuratov Coffee в Москве. Для участия необходимо зарегистрироваться.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи