Тебя ждёт слепой каппинг с элементами игры: ты сможешь продегустировать разные лоты и сделать «ставку» на понравившееся зерно, пытаясь угадать его происхождение. А ещё ты узнаешь основы каппинга и научишься понимать структуру вкуса и аромата. Без подарков никто не останется — все участники получат навыки, которые помогут им разбираться в кофе самостоятельно. Мероприятие проведёт Авет Петросян, лидер команды мероприятий Skuratov Coffee в Москве. Для участия необходимо зарегистрироваться.