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[отменено] Кофе-рейв в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Живая электронная музыка, чистый ритм, чашка кофе, никакого алкоголя — только тело, движение и энергия среди исторической архитектуры XVIII века. Это новый формат перезагрузки: не шум и алкоголь, а движение, ритм и утренний кофе. Остров ясности среди городского хаоса, который начинается с танца. Электронная музыка сегодня — искусство, вышедшее за пределы клубов. В исторических залах усадьбы XVIII века современный звук звучит особенно тонко. Когда-то Голицын превратил этот особняк в центр культурной жизни. Здесь продолжают его дело — только этот бал будет звучать иначе. Хватит спать. Пришло время двигаться Будет утро, кофе, музыка и живое движение в резонансе с пространством и собой. Анастасия О (Анаис) — диджей, автор проекта Aura D`art. Создаёт многослойные атмосферные сеты на стыке клубной культуры и искусства звука. Её музыка — исследование пространства через ритм. Сбор гостей: 13:00 Начало концерта: 13:30 В стоимость билета входит приветственная чашка кофе.

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