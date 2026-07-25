Живая электронная музыка, чистый ритм, чашка кофе, никакого алкоголя — только тело, движение и энергия среди исторической архитектуры XVIII века. Это новый формат перезагрузки: не шум и алкоголь, а движение, ритм и утренний кофе. Остров ясности среди городского хаоса, который начинается с танца. Электронная музыка сегодня — искусство, вышедшее за пределы клубов. В исторических залах усадьбы XVIII века современный звук звучит особенно тонко. Когда-то Голицын превратил этот особняк в центр культурной жизни. Здесь продолжают его дело — только этот бал будет звучать иначе. Хватит спать. Пришло время двигаться Будет утро, кофе, музыка и живое движение в резонансе с пространством и собой. Анастасия О (Анаис) — диджей, автор проекта Aura D`art. Создаёт многослойные атмосферные сеты на стыке клубной культуры и искусства звука. Её музыка — исследование пространства через ритм. Сбор гостей: 13:00 Начало концерта: 13:30 В стоимость билета входит приветственная чашка кофе.