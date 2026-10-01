Большой хэллоуинский Кофе Джем: костюмы, знакомства, импровизационные упражнения, музыка, танцы и много красивых людей в одном месте. Днём знакомишься и раскрепощаешься — к вечеру все будут чувствовать себя одной большой компанией. Это новый формат вечеринок вокруг «социального пробуждения». Под музыку и вкусный кофе разомнёшь артикуляцию, раскачаешь мышление, потренируешь гибкость ума и способность быстрее находить нестандартные решения. А после жёстко порейвишь! Трезвым.