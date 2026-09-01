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Кофе «Душевное» — почти без асбеста

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

*выдержка из рекламной листовки * Здравствуйте, лорд Сэдрик, вы, наверное, соскучились по крепкому и насыщенному вкусу кофе «Душевное»? Только у нас, в Потерянной Надежде, можно насладиться этим терпким и тягучим, как душа нашего градоуправителя, напитком. А знаете, кто эту возможность потерял? Наш аптекарь! Ой, даже не спрашивайте, что с ним случилось! Скажем так, чашечка кофе ему больше и не светит… Но пусть с этим разбираются приключенцы, эти шельмы и мой уд за горсть монет сожрут. А у нас с вами есть дела и поважнее…например вкушение чарующего кофе «Душевное» — теперь почти совсем без асбеста! Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: ДнД5e (2014) c небольшими правками Уровни персонажей: 3 Доступны все официальные материалы. Если тебе нужна помощь или преген — напиши мастеру https://vk.ru/id112897320 Запись в теме в вк.

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