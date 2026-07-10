Серия пятничных ночей, концепция которых заключается в кооперации нескольких промо-команд в рамках одной вечеринки, смещающей фокус с масштаба на опыт. Каждое событие становится площадкой для музыкальных экспериментов, премьер и редких сочетаний. Предстоящее событие развернётся на трёх танцполах и объединит артистов из трёх московских объединений — RNDM, Warehouse и DEX.