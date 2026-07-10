Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Серия пятничных ночей, концепция которых заключается в кооперации нескольких промо-команд в рамках одной вечеринки, смещающей фокус с масштаба на опыт. Каждое событие становится площадкой для музыкальных экспериментов, премьер и редких сочетаний. Предстоящее событие развернётся на трёх танцполах и объединит артистов из трёх московских объединений — RNDM, Warehouse и DEX.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи