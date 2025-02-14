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Книжный своп

Центральная молодёжная библиотека №122, Волочаевская улица, 14А

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Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Международный день книгодарения в библиотеках отмечают 14 февраля. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами. В Центральной молодёжной библиотеке №122 мени А. Грина состоится твоё свидание вслепую. Приходи в библиотеку и подари любому другому посетителю (или библиотекарю) книгу, а также получи литературный подарок в «секретной упаковке». Порадовать себя можно и на творческом мастер-классе, где каждый сделает книжную закладку в технике скрапбукинг.

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