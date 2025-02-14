Международный день книгодарения в библиотеках отмечают 14 февраля. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами. В Центральной молодёжной библиотеке №122 мени А. Грина состоится твоё свидание вслепую. Приходи в библиотеку и подари любому другому посетителю (или библиотекарю) книгу, а также получи литературный подарок в «секретной упаковке». Порадовать себя можно и на творческом мастер-классе, где каждый сделает книжную закладку в технике скрапбукинг.